Stājas spēkā būtiskas izmaiņas nodokļu jomā

No šodienas sāk darboties vienotais nodokļu konts. Tas nozīmē, ka līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visi VID administrētie nodokļi būs jāmaksā vienā kontā, visiem VID administrēto regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem ir viens gala termiņš - 23.datums, kā arī ir mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi.

Izmaiņas nodokļu jomā skars darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), akcīzes nodokļa maksātājus un autoratlīdzības izmaksātājus. Tāpat uzņēmumiem arī jārēķinās, ka no šodienas mainās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes.

Tas nozīmē, ka darba devējam būs jāveic obligātās iemaksas par saviem darbiniekiem, no starpības starp triju Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Mikrouzņēmumu īpašniekiem jārēķinās ar vairākām būtiskām izmaiņām. No šodienas mainās MUN likmes, kā arī kārtība, kādā tiek maksāti nodokļi no darbinieku algām mikrouzņēmumā. Mainās arī MUN maksājumu deklarēšanas un veikšanas kārtībā, kā arī paredzēti vairāki ierobežojumi.

Lai uzņēmēji varētu pieņemt izsvērtu lēmumu par tālāko darbību, atteikties no MUN statusa varēs līdz šā gada 15.janvārim, nevis kā ierasts, līdz 15.decembrim.

VID uzsver, ka izmaiņas attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem daļēji stājas spēkā gan no 1.janvāra, gan 1.jūlija.

Jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam, kurš pieņemts darbā līdz 2020.gada 31.decembrim, no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam nav piemērojams mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma ierobežojums 720 eiro mēnesī. No 2021.gada 1.jūlija darbinieka ienākumiem no mikrouzņēmuma piemēros iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".