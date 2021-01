Būtiskākās izmaiņas sociālajā jomā - augs GMI, minimālā vecuma pensija un minimālā alga

Tāpat šogad paaugstināti valsts sociālā nodrošinājuma minimālie apmēri, kā arī personām ar pirmās un otrās invaliditātes grupu pabalsta aprēķinā piemērojamais koeficients no "1,3" uz "1,4".

Ņemot vērā, ka tiks paaugstināti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri, paaugstināsies arī apbedīšanas pabalsts nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā. Pabalsts ir noteikts mirušajai personai piešķirtā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā. To piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Lai arī personām ar pirmās un otrās invaliditātes grupu nodrošinājuma pabalsta apmērs ir atkarīgs no tā, vai persona iepriekšējā mēnesī ir vai nav bijusi nodarbināta, apbedīšanas pabalsta aprēķinā netiek ņemts vērā nodarbinātības fakts, tādējādi sekmējot to, ka ģimenei tiek sniegts maksimāls atbalsts sakarā ar tuvinieka nāvi.