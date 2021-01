Neviens nesadega, bet daudzi pārdzērās - Dublinas viskija ugunsgrēks

Lai cik banāli un dīvaini tas liktos, daži no dubliniešiem mēģināja liesmojošo alkoholu dzert taisni no ielas notekas. Beigu beigās bojā gāja 13 cilvēki, bet pilsēta tika pamatīgi sapostīta.

Kā zināms, īri ir slaveni ar daudzām lietām: literatūru, kultūru un mūžīgo cenšanos iegūt un saglabāt neatkarību no britiem. Tiesa, viens no neglaimojošākajiem, tomēr zināmākajiem faktiem, kas visiem saistās ar Īriju, ir viņu mīlestība pret alkoholu un kārtīgu iedzeršanu. Kādā 2018. gada aptaujā tika noskaidrots, ka 74 procenti no Īrijas pilsoņiem uzskata, ka pārmērīga dzeršana ir daļa no viņu kultūras.