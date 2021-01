"Grūtākais gads aviācijas vēsturē": airBaltic pasažieru skaits pērn krities par 73%

Lidsabiedrība 2020.gadā no visām trim Baltijas valstīm veikusi 22 300 lidojumu, kas ir par 64% mazāk nekā gadu iepriekš.

"Gada lielāko daļu mēs spējām saglabāt būtisko savienojamību no Rīgas un Baltijas. Neskatoties uz to, ievērojama iekšzemes kopprodukta (IKP) krituma daļa reģionā saistāma ar to, ka mums bija ierobežotas iespējas veikt lidojumus. Baltijas reģiona nākotnes attīstībai ir ļoti svarīgi, lai pēc veiksmīgas pandēmijas kontroles, "airBaltic" atgrieztos uz izaugsmes ceļa," pauda kompānijas izpilddirektors.