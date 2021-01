Vai bērni skolās neinficējas un cilvēki bez simptomiem nav lipīgi?

“Ir zāles, kas neļauj nomirt no koronavīrusa. (..) Visi skrien pēc antibiotikām un vēl kaut kā, bet pierādīts, ka no nāves glābj divi preparāti – antikoagulanti un deksametazons.”

Žurnāla Nature portālā novembra vidū publicētā rakstā norādīts, ka cilvēki ar bezsimtomu Covid-19 var nodot vīrusu citiem, bet retāk nekā cilvēki ar simptomiem. Taču notiek diskusijas par to, cik būtiski cilvēki bez Covid-19 simptomiem ietekmē kopējo vīrusa izplatību sabiedrībā un vai viņi kalpo par pandēmijas “kluso dzinējspēku”. 7. janvārī The Washington Post ziņoja par CDC vēstīto, ka cilvēki bez simptomiem pārnes vairāk nekā pusi jeb 59% no visiem jaunā koronavīrusa gadījumiem. No viņiem 24% ir cilvēki, kuriem Covid-19 simptomi nekad neparādās, tātad viņi pārslimo bez simptomiem. Savukārt 35% ir tie, kuri inficē citus pirms simptomu parādīšanās. Līdz ar to pētnieki uzsver, ka būtiski turpināt ievērot drošības pasākumus vīrusa ierobežošanai, piemēram, distancēšanos un masku nēsāšanu neatkarīgi no tā, vai cilvēkiem ir saslimšanas simptomi.