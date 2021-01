Penss atsakās izmantot 25.labojumu Trampa atstādināšanai

Penss, kurš vadīja šo sesiju, un kongresmeņi bija spiesti slēpties no iebrukušajiem protestētājiem. Kapitolijā notikušajās nekārtībās zaudēja dzīvību pieci cilvēki, tai skaitā viens Kapitolija policists.

Penss arī norādīja uz to, ka, neraugoties uz stipru spiedienu no republikāņu puses pasludināt par nederīgām elektoru balsis no vairākiem štatiem, kuros uzvarēja Baidens, viņš izpildījis savu konstitucionālo pienākumu apstiprināt šos rezultātus.