Sākusies balsošana par 2020. gada labāko un iekārojamāko darba devēju

Atsevišķi biznesa sektoros tika apbalvoti tādi uzņēmumi kā AS "Air Baltic Corporation", SIA "Circle K Latvia", SIA "Latvijas Mobilais telefons", AS "Latvenergo", AS "LIDO" un iegūstot augsto novērtējumu arī finanšu sektorā AS "Swedbank. Bet reģionos par populārākajiem darba devējiem tika atzīti SIA ""Ventspils nafta" termināls", AS "Virši-A", AS "Cēsu alus" un AS "Latvijas maiznieks".