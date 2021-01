Bargais sals klāt: 5 padomi elektrodrošai sildītāju lietošanai

Prognozēts, ka gaisa temperatūra vietām, galvenokārt valsts austrumu un arī centrālajos rajonos, varētu pazemināties līdz –20° C, atsevišķos rajonos līdz pat –25° C. Aukstajā laikā sasildīties palīdz elektriskie sildītāji. Lai to lietošana nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus, AS "Sadales tīkls" aicina pievērst uzmanību to elektrodrošai izmantošanai.