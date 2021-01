Pētījums: līdzšinējās atkritumu sistēmas kapacitāte Latvijā nav efektīva

Lai mazinātu atkarību no Eiropas Savienības finanšu resursiem, Latvijai jāpalielina sadarbība ar kaimiņvalstīm, lai stiprinātu pārstrādes tirgus un efektīvi izmantotu reģionā esošo jaudu.

Jāpārskata atkritumu apsaimniekošanas aplikšana ar nodokļiem saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, turpinot palielināt Dabas resursu nodokli par atkritumu apglabāšanu poligonos no 2021. gada, jāmudina pašvaldības palielināt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas pilnīgu izmaksu atgūšanu.

Būtisks ieguvums no šīm infrastruktūras izmaiņām būs tas, ka no vairākiem salīdzinoši nelieliem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem mēs pāriesim uz pieciem lieliem, kas ļaus būtiski uzlabot to infrastruktūru, tehnoloģijas un finansējuma piesaisti, tai pašā laikā atkritumu apsaimniekošanas centri nodrošinās līdzšinējo funkciju izpildi visos reģionos, specializējot funkcijas.