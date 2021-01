Tiesa februārī atsāks skatīt vienu no tā dēvētās "būvnieku lietas" krimināllietām

Apsūdzētajiem inkriminēti noziegumi pēc Krimināllikuma 218.panta trešās daļas par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ja tas izdarīts grupā, par ko draud brīvības atņemšana līdz četriem gadiem. Tāpat grupai inkriminēti noziegumi pēc Krimināllikuma 177.panta otrās daļas par krāpšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, par ko draud brīvības atņemšana uz laiku uz pieciem gadiem. Grupējums arī apsūdzēts pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja tas izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, par ko draud brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem.