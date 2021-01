Rimi ievieš beziepakojuma tirdzniecību Latvijā ražotiem saimniecības un higiēnas produktiem

Speciālajos stendos varēs iegādāties tādas preces kā šampūnus, ziepes, zobu pastas un zobu birstes, dezodorantus, tualetes papīru, trauku mazgāšanas līdzekļus, higiēnas preces u. c. Pirmie "Rimi" partneri šajā projektā būs lielākais sadzīves ķīmijas un kosmētikas līdzekļu ražotājs Latvijā Spodrība un Latvijas kosmētikas ražotājs "Stenders", kuru produktus pircēji varēs iegādāties specializētajos stendos, izmantojot līdzi paņemto iepakojumu.

Atteikšanās no iepakojuma nav sveša arī vairākiem Latvijas ražotājiem, kuri jau piedāvā klientiem produktus bez iepakojuma vai ar dabai draudzīgu iepakojumu. Šādas alternatīvas nodrošina arī kosmētikas ražotājs "Stenders".

“Mums ir svarīgi atbalstīt šo pilotprojektu, jo viena no "Stenders" vērtībām ir respektēt dabu. Lai nodrošinātu produkta kvalitāti līdz pat lietošanas brīdim, kā vienu no prioritātēm attiecībā uz iepakojumu izvirzām funkcionalitāti. Kur iespējams, cenšamies atteikties no iepakojuma pavisam, piemēram, bez iepakojuma var iegādāties ziepes, tāpat sortimentā ir pieejami cietie šampūni un kondicionieri – šie produkti ir lieliski piemēroti tirdzniecībai bez iepakojuma. Meklējam risinājumus, lai drīzumā šādu pieeju varētu izmantot pēc iespējas plašākam produktu klāstam, tāpēc "Rimi' veikalos varēs iegādāties arī izlejamus šķidros produktus, sniedzot klientam iespēju izvēlēties sev piemērotāko atkārtoti lietojamu iepakojuma veidu un tilpumu. Ticam, ka, piedāvājot alternatīvus risinājumus paradumu maiņas veicināšanai, kopīgi varam rūpēties par ilgtspēju un negatīvā nospieduma samazināšanu,” saka "Stenders" izpilddirektore Kristīne Grapmane.