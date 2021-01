Auto asociācijas prezidents: auto nodokļu sistēma nedrīkst būt budžeta piepildīšanas rīks

Tātad sausais atlikums no šīm izmaiņām ir tāds, ka būtiski pieaugs TEN no jauna reģistrētām mazlitrāžas automašīnām un samazināsies premium klases sporta automašīnām.

Turklāt tas būs būtiski atšķirīgs pilnīgi identiskām automašīnām, atkarībā no to reģistrācijas datuma. Tā kā nodokļi ir viens no ietekmīgākajiem valsts transporta politikas realizēšanas instrumentiem, ir grūti izprast, kādus signālus valsts ar šādām izmaiņām vēlas dot sabiedrībai. Taču ir skaidrs, ka būtisks nodokļu palielinājums mazajiem, ekonomiskajiem auto nekādi neveicina mūsu kritiski vecā (14,9 gadi) auto parka atjaunošanos un vēl vairāk attālina mūs no klimata mērķu sasniegšanas. Un, jo ilgāk mēs šādu politiku turpināsim, jo sāpīgākus lēmumus var nākties pieņemt nebūt ne tik tālā nākotnē, lai tomēr sasniegtu to CO2 izmešu samazinājuma apjomu, kuru Latvija ir apņēmusies sasniegt.