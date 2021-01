Baltā nama karalienes kleita jeb ASV pirmo lēdiju tērpi inaugurācijas ballē

Tradicionālā prezidenta inaugurācijas balle ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem ievēlētā ASV prezidenta grafikā. Pavisam drīz to rīkos arī Džo Baidenam un viņa sievai par godu. Inaugurācijas ballē viens no gaidītākajiem mirkļiem ir pirmās lēdijas iznāciens un kleita, kuru viņa ir izvēlējusies. Bet, kamēr gaidām, laiks apskatīt iepriekšējo Baltā nama karalieņu ikoniskos tērpus.