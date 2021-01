Krievijas uzņēmums, kas atdzīvināja "Parler": Drošības kompānija ar nedrošiem klientiem

Šī sociālā tīkla lietotne tika dzēsta gan no “Apple App Store”, gan no “Google Play” tādēļ, ka šajā vietnē saturs netiek uzraudzīts. “Amazon” atteicās uzturēt “Parler” serverus tādēļ, ka šajā platformā “tiek slavināta un kurināta vardarbība”, tāpēc sociālais tīkls nebija pieejams. Vēlāk “Parler” atgriezās pie lietotājiem – to palīdzēja izdarīt Krievijas kompānija “DDOS-Guard”.