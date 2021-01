Bērni un jaunieši faktiski noteiks drukātās preses likteni Latvijā

Pirmkārt, samazinās Latvijas iedzīvotāju un līdz ar to preses lasītāju skaits. Otrkārt, palielinās preses izdevumu cenas, jo izdevējiem, tāpat kā citu industriju pārstāvjiem, aug kopējais izmaksu līmenis, un, mēģinot saglabāt ienākumus, tie paaugstina maksu par saviem izdevumiem. Trešais faktors ir tehnoloģiju attīstība un digitalizācijas ienākšana dažādās dzīves jomās.

Digitalizācijas tendenci ievērojami pastiprinājusi arī Covid-19 ēra, liekot būtiski augt e-komercijas apjomam. Ierobežotas pārvietošanās laikā 2020. gadā vērojams preses abonementu skaita pieaugums, tomēr abonēšana tā pati online iepirkšanās vien ir, tikai šajā gadījumā klients iegādājas preci ilgākam laikam un iegūst to atkārtoti.

Salīdzinot ar 2019. gadu, abonementu daudzums ir nedaudz sarucis, bet tas ir būtiski lielāks nekā 2018. gadā. Turklāt pieaug tieši ilgtermiņa abonēšanas apjoms, cilvēkiem izvēloties iecienīto preses izdevumu saņemt savā pastkastītē 10–12 mēnešus. Tas savukārt liecina par vēlmi būt drošībā un izvairīties no liekas saskarsmes ar citiem, iegādājoties laikrakstu vai žurnālu. Par to liecina arī interese par preses izdevumu piegādi uz mājām, ko līdz ar pārtikas produktiem no “Narvesen” iespējams pasūtīt “Bolt Food”.