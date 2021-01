Advokātu padome: JKP politiķu izteikumi par Magoņa lietu grauj uzticību tiesu varai

Advokātu padome pievienojas Latvijas Tiesnešu biedrības publiskotajam atgādinājumam, ka lietā pasludināts saīsinātais spriedums, šobrīd nav zināmi attaisnojošā sprieduma motīvi, argumenti, līdz ar to nav iespējams izvērtēt sprieduma pamatotību.

Daļa no minētajiem pastāvīgajiem locekļiem ir tiešā vai pastarpinātā veidā saistīti ar minēto krimināllietu.

Apsūdzības pamatā Magonim bija divu darbību kopums, proti, viņš saņēmis naudu, lai sekmētu, ka "LDz" meitas sabiedrība SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" iepirktu no Osinovskim piederošā AS "Skinest Rail" četras dīzeļlokomotīves. "Otrajā darbībā viņš apsūdzēts par to, ka tiksies ar "Krievijas dzelzceļa" prezidentu un panāks labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, Krievijas lokomotīves tiks remontētas Daugavpils rūpnīcā," norādīja tiesā.