Eksperiments: kas notiek, ja auto mazgā -40 grādu salā?

Tas novērojams jau pie mūsu klimatam raksturīgā mērenā sala, par Sibīrijas apstākļiem nemaz nerunājot. Tomēr jūtūberis no "YouTube" kanāla "Garage 54" veicis kārtējo eksperimentu, savā mājvietā Novosibirskā dodoties uz tuvāko pašapkalpošanās auto mazgātavu nolūkā noskaidrot, kas notiek, ja mašīnu mazgā, kad ārā ir ap -40 grādiem pēc Celsija.

No satiksmes drošības viedokļa braukt ar auto, no kura uz āru redz tikai caur dažām logu "šaujamlūkām", nav īsti pareizi, taču nevar noliegt, ka rozā mašīna iekrāsoja vienmuļi pelēcīgo dienu Novosibirskā un reti kurš no pilsētas iedzīvotājiem palika vienaldzīgs. Pat policisti uz mirkli pārtrauca autoavārijas vietas fiksēšanu, lai vienkārši atskatītos uz jocīgo auto.