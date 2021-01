Covid-19 skartais pansionāts: Petravičas vadītā ministrija neizprot reālo situāciju

Pašvaldībā aģentūru LETA informēja, ka ziņas par pirmajiem saslimšanas gadījumiem "Ziedugravās" saņemtas pirms divām nedēļām, kad vispirms saslimšana konstatēta vienai darbiniecei. Veicot testēšanu klientiem, pagājušajā nedēļā konstatēts liels pozitīvo testu skaits - 27 klientiem šie rezultāti bijuši pozitīvi, taču lielākoties viņiem nav slimībai raksturīgo simptomu. Bebre-Kondrāte skaidroja, ka pašlaik Covid-19 pozitīvi ir 33 no kopumā 110 klientiem, kā arī vairāki darbinieki.

Pašlaik centrā ir divas aktuālās aprūpētāju vakances, taču darbinieku SAC trūcis arī pirms Covid-19 gadījumu atklāšanas, atzina SAC vadītāja. Lai nodrošinātu klientu aprūpi, esošie darbinieki pārkvalificējas, un, piemēram, aprūpi nodrošina arī tie, kas līdz šim bija nodarbināti klientu vannošanā. Jau ir parakstīti vairāki rīkojumi par piemaksām 50% apmērā no algas par Covid-19 pozitīvu klientu aprūpi, un šīs piemaksas darbinieki saņems februārī kopā ar atalgojumu par janvāri.

Vienlaikus Bebre-Kondrāte norādīja, ka problēmu ar individuālo aizsardzības līdzekļu sagādi, tostarp ar valsts atbalstu, nav bijis, un vienīgai pavasarī, kad lielā pieprasījuma dēļ bija cēlušās to cenas, visur valdījusi panika. Visdrīzāk, papildu atbalstu SAC varētu saņemt arī no Skrīveru novada pašvaldības, jo, ņemot vērā gan lielus papildu izdevumus, gan to, ka netiek uzņemti jauni klienti, pieejamo finanšu līdzekļu apjoms ir samazinājies. Optimālais klientu skaits "Ziedugravās" ir 122.