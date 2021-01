Danusēvičam nav taisnība – preču klāstu lielveikalos ierobežo arī citur ES

Šonedēļ Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs paziņoja, ka tirgotāji vērsīsies Satversmes tiesā, lai apstrīdētu ierobežojumus cīņai ar Covid-19. Viens no viņa argumentiem ir, ka nekur citur ES netiekot ierobežots klātienē nopērkamo preču sortiments. Taču tā nav tiesa – līdzīgi rīkojas vai iepriekš rīkojušās vairākas citas valstis.

Arī Danusēviča izceltajā Francijā novembrī ieviesa šādus ierobežojumus. Medijs thelocal.fr rakstīja, ka ierobežojumi neskar pārtiku, taču veikalos nedrīkstēja tirgot apģērbu, rotaslietas, rotaļlietas, grāmatas, mūzikas un filmu ierakstus. Tāpat kā Latvijā produkti, ko aizliegts pārdot, veikalos bija nodalīti, lai no ierobežojumiem nesamērīgi neciestu tikai atsevišķi tirgotāji. Taču Francijā šie ierobežojumi izraisīja neapmierinātību, jo problēma, kas skārusi tikai daļu tirgotāju, tagad esot radīta visiem. No decembra šie ierobežojumi atcelti. Šobrīd valdība noteikusi, ka veikali nedrīkst strādāt ilgāk kā līdz sešiem vakarā. Francijā arvien ir spēkā komandantstunda un no sešiem vakarā līdz sešiem rītā atrasties ārpus mājas drīkst tikai darba, mācību vai citu būtisku iemeslu dēļ.