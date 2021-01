2021.gada koks Latvijā – divirbuļu vilkābele

Divirbuļu vilkābele Crataegus laevigata (Poir.) DC. ir liels krūms vai zems, līdz 8 metriem augsts koks, kam raksturīgas sīkas, 1,5-3 centimetrus (cm) garas, sekli daivainas lapas, īsi 1-1,5 cm gari ērkšķi. Galvenā pazīme, kas to labi atšķir no citām Latvijas savvaļas vilkābelēm - divi irbuļi ziedā, turklāt šo pazīmi var redzēt arī augļu laikā, līdz ar to arī divas nevis viena sēklas nelielajā ābolā jeb precīzāk - ābolveida kaulenī.