Latvija izgaismojas šaubīgā finanšu platformas uzņēmumu shēmā. Kas ir Iban Wallet?

Lai caur “Iban Wallet” ieguldītu, atliek vien lejuplādēt lietotni telefonā. Platforma darbojas starptautiski, bet pats uzņēmums, kura juridiskais nosaukums ir “New Generation Market”, reģistrēts Latvijā. “Lursoft” dati liecina, ka to šeit dibinājis brits Marks Antonijs Hurrs, bet tagad kā patiesā labuma guvējs un vadītājs norādīts Afganistānas pilsonis Ahmads Maivands Norzai (Ahmad Maiwand Noorzai) ar Francijā izdotu dokumentu. Darbinieku nav.

“Iban Wallet” darbību sāka pētīt finanšu blogeris Kristaps Mors, un to, ka kaut kas nav kārtībā, sapratis, tiklīdz apmeklējis tās pirmo reģistrācijas adresi. “Ja tu esi investīciju kompānija, kurai vajadzētu dabūt kaut kādu uzticamību no investora puses, un tu esi reģistrējies kaut kādā nesasniedzamā vietā, nu, tas jau ir signāls, ka labāk izvairīties no turienes,” viņš secina.