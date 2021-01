Prokuratūra un KNAB noliedz, ka vienas atsauktas liecības dēļ Rimševiča lieta izgāzīsies

Eiropas Savienības tiesa šonedēļ skatīja lietu par bijušo Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču. Vai viņam ir vai nav imunitāte. Pieņēma mutvārdu paskaidrojumus. Arī no Rimšēviča advokāta Mārtiņa Kvēpa. Iespējams, lai ietekmētu tiesvedību, atklātībā nonāca un arī vairākām amatpersonām sūtīta bijušā Latvijas Bankas prezidenta lietā iesaistīta liecinieka it kā atzīšanās, ka viņš it kā piespiests sniegt nepatiesas liecības un apvainot Rimšēviču kukuļņemšanā. Kā mums apliecina prokuratūra un KNAB tikai tā dēļ Rimševiča lieta neizgāzīsies.