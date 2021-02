Padomi, kas palīdzēs krāšanai kļūt par paradumu

No vienas puses, liekas pašsaprotami – ja nepieciešams kāds lielāks pirkums, jākrāj nauda. Bet ko darīt, lai naudu izdotos iekrāt ne tikai vienam konkrētam mērķim, bet ilgākā termiņā? Šeit noteikti jārunā par uzkrājumu veidošanu, un bankas parasti saviem klientiem piedāvā dažādas iespējas, kā to darīt. Bet pats galvenais – tam ir jākļūst par paradumu.

Tāpat viens no ieteikumiem, ko sniedz uzkrājumu jomas eksperte, ir algas dienā atlicināt summu, ko varētu atļauties, piemēram, vismaz 10-20 eiro. Ilgtermiņā jāvirzās uz 10% no ienākumiem, ko novirzīt dažādiem uzkrājumu mērķiem – kā uzkrājumiem neparedzētiem gadījumiem vai citiem īstermiņa mērķiem, tā uzkrājumiem nākotnei.

Bankas veiktā pētījumā secināts, ka vidēji viens studenta gads izmaksā septiņus tūkstošus eiro, ņemot vērā studiju maksu augstskolā, kas vidēji ir ap 2000 eiro gadā, kā arī dzīvošanas izmaksas ap 400 eiro mēnesī. Zinot šīs izmaksas, ir vērts sev pajautāt, vai vēlos nākotnē saviem bērniem ar to palīdzēt. Ja atbilde ir apstiprinoša, par to vēlams domāt jau laicīgi, nevis tad, kad līdz pilngadībai ir palikuši vien pāris gadi.

“Statistiski skatoties, situācija ir visai skarba – Latvijas Bankas 2019. gadā veiktais pētījums liecina, ka 2040. gadā vidējais pensijas apmērs strādājošajiem varētu būt 30-50% no ienākumiem. Šāds ienākumu kritums vecumdienās nav tas, ko cilvēki vēlētos. No mūsu veiktajām aptaujām secinām, ka sabiedrība vēlētos saņemt vismaz 70% no pašreizējiem ienākumiem vai pat saglabāt esošo ienākumu apmēru. Ja mēs gribam dzīvot labāk nekā šodienas pensionāri, tad jādomā arī par to, ko pašam darīt, lai uzlabotu savu situāciju vecumdienās,” norāda Rokjāne.