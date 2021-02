Sveiciens visiem, kas cīnās un nebaidās no Vladimira Apakšbikšu indētāja

Navaļnijs: Es apspriešanu gribētu sākt ar tiesisko jautājumu, kas man šķiet galvenais un tāds kā izlaists no šīs apspriešanas. Tāpēc, ka viss izskatās nedaudz, ziniet, dīvaini. Lūk, sēž divi - viens no viņiem saka: “Iesēdināsim Navaļniju par to, ka viņš ieradās [nosacītā soda izpildes inspekcijā] nevis pirmdienās, bet ceturtdienās.” Bet otrs saka: “Iesēdināsim Navaļniju par to, ka viņš, modies no komas, uzreiz nebrauca pie mums atzīmēties.”