Peļņa no ātrajiem kredītiem padarīja Aigaru Kesenfeldu bagātu un ļāva izvērst starptautisku biznesu. Tā apgrozījums tuvojas 400 miljoniem eiro. Taču Kosovā un Armēnijā sacēlusies vētra pret «nenormālo superpeļņu», firmām atņemtas licences. Miljonārs beidzot spiests iznākt no ēnas, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem.

Šī pētījuma tapšanas laikā Kesenfeldam pilnībā vai daļēji piederēja ap 150 firmu, kas strādā vismaz 20 valstīs un nodarbina ap 4000 cilvēku. To apgrozījums 2019. gadā bija 384 miljoni eiro, rāda Kesenfelda atsūtītais fails. Tajā detalizēti norādīti uzņēmumi, apgrozījums, darbinieku skaits un samaksātie nodokļi. To apgrozījums ir lielāks nekā Latvijas valsts meži vai Latvijas Gāze.

Saziņā viņš ir patīkams, pretimnākošs, apveltīts ar labām manierēm. Vizuāli neuzkrītošs, nemīl zīmēties, bet šādi tādi statusa atribūti uzpeld, sākot ar Prāta vētru kāzās vai mašīnu ar šoferi, lai pats varētu strādāt. Klātienes intervijai ar Re:Baltica, kas izsenis ir viens no asākajiem viņa biznesa kritiķiem, nepiekrīt. E-pastā - “lai viss būtu korekti” - uz jautājumiem atbild ātri un pats, nevis izmanto kādu no diviem personiskajiem asistentiem. Mūsu īsajā telefonsarunā Kesenfelds raizējas, vai pieminēšu visus viņa biznesus, ne tikai ar negatīvu pieskaņu apaugušos ātros kredītus. Rakstiski uzskaita, ka ieguldījis finanšu tehnoloģiju uzņēmumos, auto iegādes un uzturēšanas biznesos, nekustamajos īpašumos un rotu tirdzniecībā.

FOTO: Politiķis Andris Ameriks pēdējo desmit gadu laikā vairākkārt iegādājies gan 4Finance, gan Mogo obligācijas, tādējādi aizdodot šiem uzņēmumiem naudu. No 4Finance šo gadu laikā viņš nopelnījis vismaz 200 tūkstošus eiro, taču lielāko peļņu viņam pēdējos gados nesušas Mogo obligācijas ⁠— piecos gados viņš procentos nopelnījis gandrīz 1 miljonu eiro, liecina amatpersonas ienākumu deklarācija.Foto: ekrānšāviņš no LTV DeFacto

Kesenfelds nenoliedz, ka Maltas priekšrocība bija dubultā nodokļu neaplikšana, taču tas neesot bijis galvenais. Maltu izvēlējušies, jo Latvija vēl nebija pievienojusies eirozonai, baumoja par lata devalvāciju, bet “starptautiskam biznesam ir būtiska reputācija, no kuras tas tiek veidots.” Viņam piederošie tolaik Maltā reģistrētie uzņēmumi esot nodokļos samaksājuši vairāk nekā vienu miljonu eiro. Šobrīd bizness pamatā tiekot vadīts no Latvijas, jo uzņēmējdarbības vide kļuvusi konkurētspējīga.

Savu valstību Kesenfelds vada no biroja Skanstes ielā, kur reģistrēta lielākā daļa viņam piederošo uzņēmumu. Telpas nomā, lai gan vēl pirms diviem gadiem Kesenfelds bija vienīgais īpašnieks kopumā astoņām biroju ēkām ar 850 autostāvvietām. 2018. gadā viņš vienu no lielākajiem biroju kompleksiem Baltijā pārdeva Latvijā reģistrētam investīciju fondam. Darījuma summa netiek izpausta, bet Re:Baltica informācija liecina, ka tie bija aptuveni 60 miljoni eiro.

Kesenfelds lēš, ka šobrīd viņa nekustamo īpašumu vērtība varētu būt ap 25 miljoniem eiro. To apstiprina arī Re:Baltica aprēķini. Taču azartu viņš gūstot no iespējas “izdomāt to, kā visefektīvāk uzbūvēt dažādus biznesa risinājumus dažādos tirgos.”

Mintos ideja pieder vēl vienam Kesenfelda studiju biedram no SSE Riga, Mārtiņam Šultem. 2014.gada 11.aprīlī (to Šulte saviem darbiniekiem min kā Mintos dzimšanas dienu) viņš portālā TechCrunch izlasīja par Lielbritānijā darbību uzsākušu kolektīvo aizdevumu platformu. Tobrīd 29 gadu vecais Šulte bija pabeidzis studijas prestižajā biznesa skolā INSEAD Francijā un Singapūrā, gribēja atgriezties Latvijā un “uzsākt kaut ko savu”, viņš stāsta Re:Baltica. Britu ideja likās adaptējama, bet vajadzējis naudu. Uzrakstījis e-pastu senam paziņam Kesenfeldam. “Zināju, ka tajā brīdī viņi investēja vairākos uzņēmumos. Teicu: šeit ir ideja, ko viņi saka?”

Par “uzpūstiem” šos skaitļus sauc viens no investoriem, finanšu blogeris Kristaps Mors. Viņš skaidro: investors var ieguldīt 100 eiro, pēc nedēļas naudu izņemt un ieguldīt atkal. Mintos uzskaitīs, ka ieguldīti 200 eiro, bet realitātē tie būs 100. Viņš arī kritizē platformā pieejamo kompāniju izvēli. Mors izpētījis, ka tikai aptuveni pusei no 70 firmām pieejami kvalitatīvi auditēti gada pārskati, kas ļautu pārliecināties par to finanšu stabilitāti. Gada pārskati ir būtiski, jo Mintos strādā tikai kā vidutājs - investoram pašam jāuzņemas risks, kurās firmās ieguldīt. Turklāt aptuveni 40% no aizdevējiem Mintos platformā pieder Mintos īpašniekiem (lielākais - Mogo).