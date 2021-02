"Depo": Valdības plānotās izmaiņas tirdzniecības regulējumā radīs konkurences kropļojumu

Viņa ieskatā, tādejādi nepastāvētu riski, ka kādu tirdzniecības segmentu pārstāvji varētu uzskatīt, ka dažādu apsvērumu dēļ tieši šim segmentam darbība aizliegta, savukārt citi tirdzniecības segmenti tikmēr turpina darboties, pārņemot daļu no slēgto vai ierobežoto uzņēmumu lojālajiem klientiem. Tāpat vienādu, stingru epidemioloģisko drošības prasību noteikšana visai tirdzniecības nozarei izpildītu tiesību aktos noteiktās samērīguma, pamatotības un nepieciešamības prasības.

Otrdien valdība panāca konceptuālu vienošanos par to, ka no nākamās nedēļas atsevišķos veikalos varēs iegādāties visas preces un darbosies grāmatnīcas.

Valdība konceptuāli atbalstīja, ka no šā gada 8.februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varētu nodrošināt arī veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī grāmatnīcas.