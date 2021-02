Maina nosacījumus klātienes tirdzniecībai un aizliedz nebūtisku ieceļošanu Latvijā

Valdība piektdien vēl diskutē par to, vai veikt grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, lai no pirmdienas, 8.februāra, atceltu tirgojamo preču ierobežojumus pārtikas un higiēnas preču veikalos. Ekonomikas ministrija piedāvā paredzēt, ka no 8.februāra mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē varēs sniegt veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta.