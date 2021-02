Ārkārtējā situācija līdz 6.aprīlim: mainīti tirdzniecības ierobežojumi, ierobežota ieceļošana, skolas paliks slēgtas

Cerības 1. un 2. klašu skolēniem atgriezties skolas solos klātienē nepiepildīsies - pret to kategoriski iebilduši epidemiologi.

Iepriekšējās divās nedēļās saslimstība samazinājās, bet jau šīs nedēļas vidū epidemiologi brīdināja, ka saslimstība atkal pieaug, tāpat arī iedzīvotāju pārvietošanās aktivitātes pētnieki brīdināja, ka iedzīvotāju aktivitāte ir augusi, kas arī atspoguļojas saslimstības datos. "Kaut kas ir mainījies. Ir mainījusies uzvedība, un saslimstība to atspoguļo," sacīja Pavļuts. Viņš uzsvēra, ka valdībai ir pienākums rīkoties atbildīgi un pieņemt lēmumus, kas situāciju nepasliktina vēl vairāk.

Valdība piektdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātos grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ar kuriem no pirmdienas, 8.februāra, tiek atcelti tirgojamo preču ierobežojumi pārtikas un higiēnas preču veikalos.

Tādējādi no 8.februāra mazumtirdzniecības pakalpojumus klātienē varēs sniegt veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta.