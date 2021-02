Kādai jābūt tava bērna fiziskajai slodzei tālmācības ikdienā?

#1 No rītiem – rītarosme

Lai bērns spētu koncentrēties mācībām no mājām, īpaši nozīmīgi ir izkustēties, izvingrināt un “pamodināt” ķermeni no rīta – periodā starp pamošanos un attālināto mācību sākumu, kad bērns apsēžas pie datora. Bērniem rītarosmi ieteicams sākt ar locītavu izapļošanu un mugurkaula izstaipīšanu. Pēc tam – turpināt ar citiem stiepšanās vingrinājumiem. Papildus tam funkcionālā fitnesa trenere Nika Linde uzsver, ka ik pēc stundas gan bērniem, gan pieaugušajiem nepieciešams piecelties no darba galda un izkustēties.