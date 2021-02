Jauna Škoda, kas maksā kā divas kafijas krūzes

Konkurenci koplietošanas automašīnām nolēmusi izveidot Škoda . Pati lētākā Fabia ar minimālu papildaprīkojumu līzingā patiešām izmaksā tikpat, cik garāks brauciens ar car sharing spēkratu - ar to priekšrocību, ka Škodā nekad nebrauks sveši cilvēki.

Normunds Avotiņš: "Automobilim ir nepieciešams bagāžnieks. Starp citu, arī te tagad logotipa vietā uz vāka ir ŠKODA burti. Te esam sakrāmējuši visādas mantas un ar nodomu. Izrādās, ka bagāžnieka pārsegu var uzlikt gan augšā, gan "pusstāvā". Mums mazās klases mašīnā ir divstāvīgs bagāžnieks. Ļoti praktiski, kas ir viens no Simply Clever pamatprincipiem. Tagad atliek novērtēt automašīnas dinamiku."

Normunds Avotiņš: "Būsim godīgi Fabia nav pieskaitāma jaunākajiem modeļiem, tas ir viens no vecākajiem Škoda auto, pat ar visu modernizāciju. Tomēr tā automašīna ir forša un ar tādu varētu brautk vēl gadu gadiem. Te viss ir."

Sanāk, ka Škoda Fabia tagad ir mazākais un vienkāršākais modelis. Taču par trūcīgu to nenosauksi, jo te ir daudz automobiļa. Stūre ir kā jaunajā Octavia, jo nesen Fabia bija modernizācija. Te joprojām ir daudz fizisku pogu, kas patiks cilvēkiem, kuri nav draugos ar skārienjutīgiem ekrāniem. Te visam un katram ir sava poga - klimatam, sēdekļu apsildei, paneļa apgaismojumam, pat start- stop sistēmai. Gribat to atslēgt, re kur ir! Pa vidu atrodas neliels, toties krāsains skārienjutīgs displejs. Bluetooth savienojums ir standartā, bet demomašīnai ir pat Apple Car Play. Tik labi aprīkota Fabia maksās vairāk, bet kā tad mēs varam tikt pie mazās Škodas par 126 eiro mēnesī? Ar 15% pirmo iemaksu un līzingu uz pieciem gadiem. Četrus no tiem Fabiai būs ražotāja garantija.