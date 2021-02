Vīrs, kurš nokrita no kosmosa: Vladimira Komarova traģiskais gals

Vladimirs Komarovs bija īpašs padomju kosmonauts, tomēr lielākā daļa viņu atceras viņa nāves dēļ – kā vīru, kurš nokrita no kosmosa.

Reiz viņš izteicās: “Katrs, kurš reiz ir lidojis, katrs, kurš reiz ir vadījis lidmašīnu, nekad negribēs šķirties no lidaparāta un debesīm.”

Komarovs turpināja kāpt pa karjeras kāpnēm. 1959. gadā viņš pabeidza Gaisa spēku akadēmiju un lūkoja kļūt par kosmonautu. Beigu beigās viņš kļuva par vienu no 18 kandidātiem kosmonauta misijai.

1964. gadā Komarovs jau bija pierādījis sevi, veiksmīgi vadot pirmo kosmosa kuģi, kas izplatījumā pacēla vairāk nekā vienu cilvēku. Lai arī viņš nebija pirmais cilvēks kosmosā, jo to jau bija paspējis izdarīt Jurijs Gagarins, nav šaubu, ka viņš bija ārkārtīgi talantīgs un prasmīgs kosmonauts.

Tuvojoties Oktobra revolūcijas 50. jubilejai, Padomju Savienība 1967. gadā plānoja sarīkot kaut ko ļoti īpašu. Komarovs šķita ideālais cilvēks, kas to varētu paveikt.

Vīrs, kurš nokrita no kosmosa

Gagarins, kurš bija rezerves pilots, paziņoja, ka misija ir jāatliek. Viņš pat uzrakstīja 10 lappušu garu ziņojumu un iedeva to savam draugam drošības dienestā, tomēr tas tika ignorēts. Tiesa, ziņojuma eksistence nav pierādīta un nav minēta oficiālajos dokumentos. Ir gan skaidrs, ka misijas atlikšana nebija nevienas padomju amatpersonas prātā.

“Padomju inženieri sastapās ar spēcīgu politisko spiedienu,” grāmatā “In The Shadow of the Moon” rakstīja tās autors Frensiss Frenčs.