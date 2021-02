Covid-19 krīzē bezdarbnieki aizmirsti? Bezdarbs ieilgst, pabalsti izsīkst

[bezdarbnieku] portrets pamainījies. Ir ienākuši cilvēki ar labāku izglītību, līdz ar to šajā riska grupā, kur ir bijuši mazāk kvalificēti, viņiem ir grūtāk iekārtoties darbā.”

Eksperti Latvijas Bankā secina, ka pēdējais laiks pastiprināt sociālo palīdzību, kurā Latvija iepalika jau pirms Covid-19 krīzes. It īpaši tādēļ, ka šīs situācija palielinājusi ienākumu nevienlīdzību Latvijā, jo biežāk darbu zaudējuši tā jau zemāk apmaksāto profesiju pārstāvji, kamēr daļu Covid-19 krīze nemaz neskar. Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs norāda, ka, kamēr ir viena iedzīvotāju grupa, kurai ir grūti atrast darbavietu pat par zemu algu, ir cilvēki, kuriem jau ir augsta alga, augsti ienākumi. “Un viņu ienākumi pat pieaug šobrīd. Un mēs to ļoti labi redzam,” viņš piebilst.

Vismaz 58 uzņēmumos Covid-19 dēļ bijusi arī kolektīvā atlaišana, kopumā no darba atbrīvojot gandrīz 6000 cilvēku; lielu daļu no tiem transporta nozarē. Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrībā atceras, ka pirmā, kas jau pavasarī paziņoja par kolektīvo atlaišanu, bija viesnīca “Radisson Blu”. Vēlāk sekoja transporta uzņēmumi, piemēram, “Lux Express”. Lai cīnītos pret atlaišanām, trūcis argumentu, jo darba tiešām nebija, un galvenais bijis panākt, lai izmaksā kompensācijas. Arodbiedrības priekšsēdētājs Juris Kalniņš stāsta: “Vienubrīd bija vienošanās ar autovadītājiem pusslodzīti tikai strādāt. Nu, tie, kuriem galīgi darba nebija, arī pieņēma to. Un septembrī arī šis beidzās, un tad arī viņi pieteica kolektīvo atlaišanu.”