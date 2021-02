Danilāna cīņa ar kovidu: Ja es to nebūtu darījis, tad, domāju, būtu stipri lielāka šance, ka es šo zemīti atstātu

Kā raksta žurnāls "Ieva" profesors mājās no slimnīcas atgriezies tikai pēc 48 h, zaudējis gandrīz 8 kg svara. "Esmu sapratis, ka nav iespējams absolūti droši izvairīties no koronavīrusa. Sargāties var, un tas ir jādara.

"Es no šīs pieredzes izsecināju to, ka vīrusu var dabūt visi, taču, lai vieglāk pārslimotu, vajag darīt to, ko Danilāns darīja drusku par maz. Vajag būt rūpīgākam pret sevi. Tur es pieļāvu kļūdu. [...] Ja godīgi, es to lietu ielaidu. Pagāja kādas piecas dienas, kad es jau jutu nespēku, bet nesapratu, kas par lietu un, darbā skriedams, sevi mocīju. Tas noteikti fiziski un garīgi sekmēja to, ka man bija jāizslimo tik nopietni."