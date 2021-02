Tutanhamons - faraons, kuru atrada pēc 3000 gadiem

Tomēr, cik varenus lēmumus gan var pieņemt tik mazs bērns. Viņa valdīšanu pārraudzīja padomnieki – karaspēka vadonis Horemhebs (Horemheb) un vezīrs Aijes (Ay). Uzskata, ka viņu griba bija tā, kas lika jaunajam valdniekam novērsties no radikālo pārmaiņu kursa, pa kuru Ēģipti bija vedis viņa tēvs. Tutanhamons atjaunoja Senās Ēģiptes reliģiju. Viņš bagātināja un apveltīja divu svarīgu kultu priesteru ordeņus un sāka atjaunot vecos pieminekļus, kas iepriekš bija izdemolēti. Jaunais valdnieks pārcēla tēva mirstīgās atliekas uz Valdnieku ieleju (Valley of the Kings), kā arī pārvietoja galvaspilsētu no Akhetatenas uz Tēbām, mūsdienās sauktām par Luksoru.