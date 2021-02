Arvien vairāk pensionāru iegādājas mūža pensijas apdrošināšanu

Pēc VSAA datiem, valstī vidējais izmaksātais pensijas apmērs personām, kas iegādājās mūža pensijas polisi, 2020. gadā bija 613 eiro, un ar katru gadu tas palielinās – 2019. gadā tie bija 593 eiro, bet 2018. gadā – 596 eiro. Kā norāda Gustsons, "Compensa Life" izmaksāto mūža pensiju apmērs ir plašs - sākot no dažiem simtiem eiro gadā līdz vairākiem tūkstošiem, kas atkarīgs no 2. līmenī uzkrātā kapitāla.

Arī to, kā minētajos trīs posmos procentuāli tiek sadalīta izmaksājamā summa, mūža pensijas polišu īpašnieki izvēlas individuāli. Tas atkarīgs no tā, cik liels kapitāls personai ir uzkrāts fondēto pensiju 2. līmenī. Valsts regulē pirmo izmaksas posmu, kas šajā laikā ļauj saņemt līdz 50% no uzkrātā kapitāla. Otrajā posmā tendence ir izņemt maksimāli daudz no uzkrātā (piemēram, 49% no kapitāla), uz pēdējo trešo posmu atstājot minimālu izmaksu.