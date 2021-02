Aptauja: Vairumam iedzīvotāju visvairāk negatīvo emociju rada tirdzniecības un pakalpojumu ierobežojumi

Lielāku neapmierinātību ar tirdzniecības un pakalpojumu ierobežojumiem izjūt iedzīvotāji, kuru mēneša ienākumu līmenis ir no 151 līdz 350 eiro - kopumā 78% šo respondentu snieguši šādu atbildi. Savukārt to cilvēku vidū, kuru ienākumi ir lielāki par 1500 eiro mēnesī, 55% pauduši šādu nostāju.

Biežāk jeb 46% gadījumu kā negatīvāko emociju izraisītāju sievietes norādījušas pasākumu un aktivitāšu ierobežojumus, kas ietver privātos un publiskos pasākumus, sportošanu, kultūrvietas, reliģiskas darbības un sabiedrisko ēdināšanu. Vīriešu vidū šis rādītājs ir zemāks - 38%. Tāpat vairāk - kopumā 50% gadījumu - negatīvās emocijas izjūt gados jauni cilvēki no 18 līdz 39 gadu vecumam, bet retāk - 31% gadījumu - seniori no 60 līdz 74 gadiem.

Kopumā 44% aptaujāto vecumā no 40 līdz 59 gadiem norādījuši, ka negatīvas emocijas raisa ceļošanas ierobežojumi. Retāk - 37% gadījumu - šādu nostāju pauduši gados jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Tāpat negatīvās emocijas par šo ierobežojumu vairāk izjūt cilvēki no Rīgas, kopumā 46% gadījumu paužot šādu atbildi, bet retāk lauku iedzīvotāji, kuri šādu atbildi snieguši 30% gadījumu.