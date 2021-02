Iekavē slimnīcu pacientu vakcinēšanu, lai gan prioritāšu rindā tie ir augstāk par citiem

To, ka vēža slimniekiem, kas iet uz ķīmijterapiju, pienākas vakcīna pret Covid-19, bet nekādas skaidrības nav un slimnīcu mediķi par to nezina, februāra otrajā nedēļā pamanīja Arta Snipe, jo viņai tuvs cilvēks sāka ķīmijterapiju: “Ieraugot, ka cilvēkam ir jābūt augstāk, ka viņš ir augstā prioritātē, dzirdot to, ka sāk jau vakcinēt nākamās kārtas, es automātiski sāku interesēties: