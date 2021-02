Ministrs: Galvenā priekšrocība vakcinētajiem ir iespēja ar Covid-19 nesaslimt smagi un nenomirt

Vienlaikus zinātnieki vēl nav skaidri atbildējuši uz jautājumu, cik lielā mērā vakcinācija samazina vakcinēto cilvēku iespēju inficēt citus. Paši cilvēki ir pasargāti, bet cik lielā mērā novērsta iespēja inficēt citus, kuri vēl nav vakcinēti, - uz to pagaidām nav atbildes.

"Līdz ar to līdz brīdim, kad Latvijas sabiedrībā varēsim nonākt pie skaidri definētām atlaidēm priekšrocībām cilvēkiem, kas ir vakcinēti, paies vēl kāds brīdis,

Savukārt, skaidrojot pagājušajā nedēļā radušās neskaidrības par vakcinācijas rindu senioriem, Pavļuts sacīja, ka lēmums sākt senioru vecumā no 70 gadiem vakcināciju pret Covid-19 bija operatīvs lēmums, līdz ar to organizatoriski jautājumi par to, kā informēt sirmgalvjus un pārvaldīt senioru rindu, palika neatrisināti.