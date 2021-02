Visā Latvijā apledojums ļoti apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Valmieras šosejas (A3) no Strenčiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas (A6) no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, Bauskas šosejas (A7) no Rīgas līdz Bauskai, Jelgavas šosejas (A8) no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas šosejas (A9) no Blīdenes līdz Skrundai un no Kalvenes līdz Liepājai, Ventspils šosejas (A10) no Strazdes līdz Usmai, Rēzeknes šosejas (A12) visa maršruta garumā, Grebņeva - Medumi šosejas (A13) visa maršruta garumā, Daugavpils apvedceļa (A14) visa maršruta garumā, Rēzeknes apvedceļa (A15) visa maršruta garumā.