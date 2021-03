Vai pastāv G punkts?

G punkta nosaukums radies no vācu ginekologa Ernsta Grafenberga uzvārda 20. gadsimta vidū, kad tika izvirzīta teorija par G punktu.

Līdz šim zinātnieki ir pētījuši un pārpētījuši šo tēmu, bet vēl joprojām dalās divās pretējās frontēs. Vieni uzskata, ka G punkts eksistē, otri – ka nav tāda punkta. Kā norāda daktere Briedīte, abām pusēm ir ticami zinātniski pierādījumi. “Ja G punkts ir, tad tas atrodas maksts priekšējā sienā - 3-4 cm no ieejas. Mēs tajā vietā redzam gļotādas izcilni. Varam sajust šo vietu ar pirkstu. Normāla dzimumakta laikā tas netiek stimulēts, jo dzimumlocekļa virziens ir pilnīgi cits. Šis punkts netiek skarts. G punkta meklēšana nozīmē, ka ir jāmeklē pozas, kas to stimulē, vai ar pirkstu vai kombinējot ar orālo stimulāciju,” norāda ginekoloģe. Tāpat daktere Briedīte uzsver, ka G punkts ir drīzāk rajons, nevis konkrēts punkts, kā uz to norāda nosaukums.