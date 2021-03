FKTK brīdina par krāpnieciskiem zvaniem par it kā atvērtiem virtuālās valūtas kontiem

Ja krāpniekam izdodas sarunas biedru pierunāt sadarboties, tālāk tiek prasīti personas dati, lai atvērtu jaunu virtuālās valūtas kontu citā iestādē, uz kuru varētu pārskaitīt šos it kā atrasto līdzekļus. Ja upurim nav iemaņu šādu darbību veikšanai, viltvārži piedāvā pieslēgties cilvēka iekārtām attālināti, izmantojot, piemēram, "AnyDesk" programmu, taču nekādā gadījumā šādā veidā nedrīkst ļaut nezināmām personām pieslēgties ierīcēm.

Ja upuris pēc sniegtajām norādēm atvēris jaunu virtuālās valūtas kontu vai maksājumu kontu citā finanšu iestādē, tad tajā var it kā parādīties pieejama naudas summa, kuru krāpnieks sākotnēji nosaucis. Lai šo it kā pieejamo naudu izmaksātu, no upura tiek prasīts veikt komisijas maksas priekšapmaksu. FKTK vērš uzmanību, ka šāda veidā apmaksājot komisijas maksu vai citu viltvārža piedāvātu pakalpojumu, piemēram, apdrošināšanu vai garantijas maksu, samaksātā nauda tiek pilnībā zaudēta.