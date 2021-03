Vai nākotnē pilnībā atteiksimies no dīzeļdegvielas?

Bet kā patērētāji un uzņēmumi var uzzināt, kura biodegviela patiešām samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas? Tam ir izveidotas noteiktas politikas. Piemēram, Eiropā Atjaunojamo energoresursu direktīvā noteikta prasība visai biodegvielai, ka to siltumnīcefekta gāzu emisijām ir jābūt vismaz par 50% zemākām nekā fosilajam kurināmajam. Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA) atzīmē, ka ne tikai Eiropa, bet arī ASV un Brazīlija ir izveidojušas trešās puses sertifikācijas sistēmu, lai garantētu biodegvielas ilgtspējību.

2020. gada jūnijā Eiropas Vides aģentūra (EEA) informēja, ka Eiropas automašīnu emisijas 2019. gadā faktiski ir palielinājušās, tādējādi pakāpeniski attālinot ES no CO2 mērķiem, kas nosprausti 2020. gada beigām. To daļēji izskaidro pārdošanas apjoma kritums automašīnām ar dīzeļdzinēju, kas rada mazāk CO2 nekā tāda paša izmēra benzīna automašīnas. Mērķu sasniegšanai svarīga loma nozarē būs tādiem risinājumiem kā atjaunojamā dīzeļdegviela — jo īpaši ņemot vērā faktu, ka no šī gada pirmo reizi Eiropas vēsturē tiks regulēti smagā transporta CO2 izmeši.