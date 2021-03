Konservatīvo politiķu skrējiens uz bezdibeni. Kas notiek Polijā un Ungārijā?

Vispirms tika iznīcināti sabiedriskie mediji, kas no bezkaislīga ziņotāja un diskutētāja, izglītotāja un audzinātāja pārvērtās valdības propagandistā. Nākamais solis bija sieviešu tiesību būtiska ierobežošana. Trešais – tiesu sistēmas sadragāšana. Polijā vēl ir neatkarīgi tiesneši un advokāti, bet Ungārijā to vispār vairs nav. Taču skrējiens prom no demokrātijas un liberālām vērtībām nepadara šo valstu iedzīvotājus laimīgus. Pasaulē laimīgākie iedzīvotāji dzīvo liberālās valstīs. Ne autokrātiskās un konservatīvās valstīs. Par to šajā rakstā.