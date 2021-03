Bordāns AT priekšsēdētāja izteikumos "saskata apdraudējumu tiesu varas autoritātei"

Bordāns Strupiša kritiku ELT saskata viņa teiktajā, ka "jebkurā gadījumā viņiem ir visas iespējas vērsties pie Tieslietu padomes, pie manis personiski, lūgt kaut kādu atbalstu. Mums ir Tiesnešu biedrība, kas var atbalstīt tiesnešus profesionālās izaugsmes jomā. Darīsim visu, lai viņi varētu to jautājumu pavilkt, jo manas lielākās bažas šobrīd ir tādas, lai pieredzes trūkums nerada situāciju, ka viņiem ir jāstājas Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšā par to, ka viņi kaut ko nepareizi izdarījuši".

Politiķis iecerējis, ka Tieslietu padome rezolūcijā ierakstītu, ka "AT priekšsēdētājs ir viena no augstākajām tieslietu amatpersonām valstī ar visai plašām pilnvarām attiecībā uz tiesu varu, tai skaitā ar tiesībām rosināt disciplinārlietas pret tiesnešiem. Līdz ar to, ja šāda amatpersona izsaka neargumentētu nepatiku pret konkrētiem tiesnešiem, to var uztvert kā tiesnešu ietekmēšanu".