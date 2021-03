Pēcpandēmijas pasaules lielākā cīņa biznesā: "Zoom" pret rokasspiedienu

Konferenču platformas var aizstāt lielu daļu klātienes tikšanos, bet šīs komunikācijas platformas nav ideālas – tām ir savi ierobežojumi, it īpaši, runājot par efektīvu komandas darbu, jaunu sadarbību veidošanu, kā arī attiecību uzlabošanu ar partneriem. Pētījumos secināts, ka rokasspiedieni un apskāvieni ir ļoti nozīmīgi neverbālās komunikācijas faktori, kas ļauj veicināt uzticēšanos starp svešiniekiem un nodrošināt veiksmīgu sadarbību.

Geitss intervijā “The New York Times” atklāja, ka viņš kopš pandēmijas sākuma nav iepazinies ar jauniem cilvēkiem.

“Fakts, ka programmatūrai nav nekādas paplašinātās komunikācijas iespēju, nav noslēpums. Līdz ar to, šajā lauciņā vēl ir, ko darīt,” sacīja Geitss.

“Idea Works” veiktais pētījums liecina, ka lidsabiedrības var rēķināties ar tikai 25% no biznesa lidojumu apjoma, kāds bija pirms pandēmijas.

Savukārt cits pētījums liecina, ka pēc pandēmijas gaisā neatgriezīsies līdz pat 36% no visiem biznesa ceļotājiem.

Komandējumu skaita samazinājums būs ļoti nozīmīgs trieciens nacionālajām aviokompānijām, piemēram, “British Airways” un “Lufthansa”, jo šie uzņēmumi ir vairāk atkarīgi no biznesa klientiem un viņu maksātās naudas. Piemēram, “Lufthansa” pirms pandēmijas ik gadu rēķinājās, ka vismaz 45-50% no ienākumiem būs tieši no biznesa lidojumiem.