Princeses Diānas mantojums jeb cik ilgi Saseksas hercogiem pietiks naudas?

Runājot ar Opru Vinfriju, princis Harijs atzina, ka sadarbība ar "Netflix" un "Spotify" nekad nav bijusi daļa no plāna, bet pēc aiziešanas no karaliskās ģimenes, Harija ģimenei vienīgie ienākumi bijuši prinča mātes mantotā nauda. Un acīmredzot ar šo naudu visiem nepietiktu ilgi.

Gan viņš, gan viņa brālis princis Viljams ir mantojuši naudu gan no princeses Diānas, gan no skaralienes Mātes, abu vecvecmāmiņas. Starp citu Harijs no vecvecmāmiņas mantoja mazliet vairāk nekā Viljams, jo viņš nav nākamais karalis.