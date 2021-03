Kopš februāra beigām faktiski divkāršojies ārzemēs inficējušos cilvēku skaits

Viņš skaidroja, ka februāra pēdējā un marta pirmajā nedēļā pa sešiem Covid-19 gadījumiem ieviests no Zviedrijas un Vācijas, pa pieciem no Somijas un Ukrainas, četri gadījumi ievesti no Krievijas, trīs - Igaunijas, pa diviem no Arābu Emirātiem, Nīderlandes, Polijas un vēl trīs no Tanzānijas. Pa vienam gadījumam savukārt ievests no Dominikānas, Ēģiptes, Francijas, Itālijas, Turcijas, Lielbritānijas.