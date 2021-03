"Jau astoto mēnesi baltkrievus sit, apcietina un atlaiž no darba"

"Lai Baltkrievijā notiktu vēlēšanas, ir nepieciešams pastāvīgs spiediens uz režīmu gan valsts iekšienē, gan no ārpuses, nepieciešama politiska un ekonomiska Lukašenko izolācija - lai režīms redz, ka mēs nepadodamies, neapstājamies un ar mums ir visa pasaule. Tas piespiestu viņus atbildēt mūsu aicinājumiem sākt mierīgu dialogu," viņa sacījusi žurnālistiem Lietuvas parlamenta ēkā.

"Jau astoto mēnesi baltkrievi tiek sisti, apcietināti, atlaisti no darba universitātēs par to vien, ka izsaka savu viedokli, nes savu karogu, grib būt savas zemes saimnieki," viņa sacījusi. "Žurnālistus iesloga par to vien, ka viņi izplata nevis propagandu, bet patiesību. Pilsoniskā sabiedrība tiek sistemātiski iznīcināta, tās līderi tiek piespiesti atstāt savu valsti, kurā vieta paredzēta tikai diktatoram Lukašenko un viņam paklausīgajiem, padevīgajiem, neizlēcējiem."