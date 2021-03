"Jākrāso dzīvas vistas?!" Skolēnu vecākus mulsina 3. klases uzdevums

FOTO: ekrānšāviņš no Bez Tabu sižeta

FOTO: ekrānšāviņš no Bez Tabu sižeta

Lai arī šis mācību gads skolām ir pat vēl neparastāks par iepriekšējo, no mācīšanās un, protams, arī no dažādiem kontroldarbiem, pārbaudījumiem neaizbēgsi, pat ja mācies attālināti. Tomēr tieši viens no uzdevumiem 3. klases skolēniem matemātikā sacēlis patiešām lielu viedokļu vētru.