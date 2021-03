Kā pandēmijas laiks izmainījis B2B pārdošanu

Ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus, lielākā daļa uzņēmumu atteicās no tradicionālās "Business to Business" (B2B) pārdošanas, liekot pircējiem un pārdevējiem kļūt digitāliem. Tas, kas sākās kā reakcija uz krīzi, tagad ir kļuvis par normālu parādību, kas lielā mērā ietekmē to, kā pircēji un pārdevēji nākotnē veiks uzņēmējdarbību.